В Татарстане на пьяного водителя, малолетний сын которого погиб в ДТП, завели уголовное дело

Причастность к совершению преступления мужчина признал. Фото: прокуратура Татарстана

В отношении 46-летнего Альметьевского района возбудили уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сообщает следственный комитет Татарстана.

- Причастность к совершению преступления мужчина признал. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - отметили в следственном комитете.

Напомним, вечером 29 июня обвиняемый, лишенный прав на управление транспортом за пьяную езду, снова сел за руль в нетрезвом состоянии. Он вез на «Ниве» четырех человек – двух мужчин и двух женщина, а также своего трехлетнего сына. На трассе Казань – Оренбург на повороте в село Кичучатово он, по версии следствия, не уступил дорогу движущейся по встречной полосе «Газели». В результате столкновения на месте происшествия от полученных травм скончался малолетний сын водителя «Нивы». Ребенок не был помещен в детское удерживающее устройство.