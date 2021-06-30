В Татарстане за сутки зарегистрировали 35 новых случаев заражения коронавирусом

12 человек госпитализировано, а 23 получают лечение на дому. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 35 новых случаев заражения коронавирусом. Только один из них является завозным, остальные – контактными.

- 12 человек госпитализировано, 23 получают лечение на дому, - сообщил в Минздраве Татарстана.

В этот раз подавляющее большинство зараженных было выявлено в Казани – 21 человек. Также в Набережных Челнах зафиксировано восемь заболевших.

С начала пандемии в Татарстане коронавирус выявили у 22 436 человек. 20 182 из них выздоровели, а 540 человек скончались.