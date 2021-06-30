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Здоровье30 июня 2021 12:11

В Татарстане за сутки зарегистрировали 35 новых случаев заражения коронавирусом

Только один из них является завозным
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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12 человек госпитализировано, а 23 получают лечение на дому.

12 человек госпитализировано, а 23 получают лечение на дому.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 35 новых случаев заражения коронавирусом. Только один из них является завозным, остальные – контактными.

- 12 человек госпитализировано, 23 получают лечение на дому, - сообщил в Минздраве Татарстана.

В этот раз подавляющее большинство зараженных было выявлено в Казани – 21 человек. Также в Набережных Челнах зафиксировано восемь заболевших.

С начала пандемии в Татарстане коронавирус выявили у 22 436 человек. 20 182 из них выздоровели, а 540 человек скончались.