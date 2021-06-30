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Происшествия30 июня 2021 11:01

В Казани в озере Изумрудное утонул 16-летний подросток

Его тело нашли на восьмиметровой глубине
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Причина происшествия устанавливается.

Причина происшествия устанавливается.

Фото: прокуратура Татарстана

29 июня в экстренные службы Казани поступило сообщение о том, что в Кировском районе города на озере Изумрудное из виду пропал 16-летний подросток. Прибывшие на место происшествия водолазы достали тело мальчика с восьмиметровой глубины в 20 метрах от берега.

- Причина происшествия устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.

К этому подключились и сотрудники прокуратуры. Так, было установлено, что погибший подросток купался в озере с двумя своими приятелями, отметили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.