На место грека пришел хорват: главным тренером УНИКСа стал Велимир Перасович

Новому главному тренеру УНИКСа предстоит показать себя вместе с клубом в Единой лиге ВТБ, а также подготовить обновленную команду к Евролиге. Фото: unics.ru

УНИКС объявил о назначении нового главного тренера – им стал хорват Велимир Перасович. 56-летний специалист сменил грека Димитриса Прифтиса, ушедшего в греческий «Панатинаикос».

За карьеру в качестве игрока Велимир Перасович становился чемпионом мира и чемпионом Европы в составе сборной Югославии. Из тренерского послужного списка можно отметить, в частности, хорватский «Сплит», турецкий «Анадолу Эфес», испанские «Валенсию» и «Басконию». Последнюю хорват покинул в 2019 году.

Срок подписанного контракта пока не оглашается. Новому главному тренеру УНИКСа предстоит показать себя вместе с клубом в Единой лиге ВТБ, а также подготовить обновленную команду к Евролиге.