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Происшествия30 июня 2021 9:55

На трассе Казань – Оренбург из-за пьяного водителя погиб трехлетний ребенок

Мужчина сел за руль уже лишенным прав на управления транспортом за нетрезвое вождение
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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С места происшествия.

С места происшествия.

Фото: прокуратура Татарстана

Вечером 29 июня в Альметьевском районе Татарстана на трассе Казань – Оренбург при повороте в село Кичучатово столкнулись два автомобиля – «Нива» и «Газель».

По предварительным данным, водитель первой – 46-летний мужчина, не уступил дорогу при повороте налево. В результате ДТП на месте от полученных травм скончался трехлетний ребенок, который ехал в «Ниве».

- Водитель этого автомобиля сел за руль в нетрезвом состоянии. Ранее его уже лишили прав управлять транспортом за пьяную езду, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Выясняются все обстоятельства произошедшего. Известно, что в момент ДТП в «Ниве» помимо водителя и погибшего ребенка находились еще четверо взрослых.