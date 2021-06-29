Казгордума перераспределила оставшиеся с прошлого года 658,6 миллиона рублей

Депутаты поддержали предлагаемые изменения и утвердили проект решения. Фото: мэрия Казани

Сегодня, 29 июня, в бюджет столицы Татарстана на 2021 год внесли изменения. Депутаты Казгордумы во время очередной сессии распределили остатки казны с прошлого года, а также со счетов автономных и бюджетных учреждений. Речь идет сумме на 658,6 миллиона рублей.

Так, 1,3 миллиона из этих денег предложили потратить на неисполненные в полном объеме в 2020 году обязательства. А остальную часть в размере 657,3 миллиона рублей рекомендовали направить на бесперебойную работу городских служб.

А это, в том числе, строительные и ремонтные работы, благоустройство прилегающей территории, а также мероприятия по антитеррористической защищенности социальных объектов.

В частности, для обеспечения безопасности в школах и культурных учреждениях предложено направить 102 миллиона рублей. Правда, для полной реализации антитеррористической защищенности подобных объектов Казани требуется еще боле 1,2 миллиардов рублей. Эти расходы депутаты планируют включить в проект бюджета на 2022-2023 года.

В итоге, после внесенных корректировок объем городской казны на 2021 год по доходам пока равен 28 миллиардам 779 миллионам 530,5 тысячам рублей. А по расходам - 31 миллиард 833 миллиона 688,8 тысячи рублей. Дефицит равен 3,054 миллиардам рублей. Его собираются покрыть за счет остатков в бюджете Казани.