В Татарстане число смертей от коронавируса возросло до 540

Всего с начала пандемии в республике диагноз: «новая коронавирусная инфекция», был поставлен 22 401 человеку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В республике подтверждены еще две смерти от коронавируса, сообщает 29 июня Минздрав Татарстана. Очередными жертвами инфекции стали 80-ми и 76-ти летние мужчины. Таким образом, в регионе число летальных исходов коронавируса возросло до 540.

Отметим, что за прошедшие сутки в Татарстане было выявлено 38 новых случаев заражения. В 14 из них больным понадобилась госпитализация.

Всего с начала пандемии в республике диагноз: «новая коронавирусная инфекция», был поставлен 22 401 человеку, 20 145 из них смогли выздороветь.