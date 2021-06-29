В Татарстане с 1 июля меняются тарифы на проезд в электричках

Пассажирам доступны как разовые проездные документы, так и абонементы Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 июля на территории республики меняется размер оплаты за проезд в электричках. Соответствующее постановление вынес Госкомитет Татарстана по тарифам.

Так, стоимость по маршруту следования пассажира с первой по вторую десятикилометровку составит 28 рублей, а с третьей по четвертую – 18 рублей за каждую зону. Далее с пятой по восьмую десятикилометровки придется заплатить по 16 рублей дополнительно за каждую зону, с девятой по тринадцатую – 14 рублей за зону, и с четырнадцатой по двадцатую – 12 рублей за каждую зону дополнительно.

Детский тариф – от 5 до 7 лет, установлен в размере 25% от полной стоимости проездного документа.

Также населению доступны абонементы на проезд. «Ежедневный» можно оформить от 1 до 4 месяцев, либо на 10,15, 20 и 25 дней. Абонементы «рабочего дня» и «выходного дня» доступны сроком от 1 до 4 месяцев. Есть специальные тарифы, как «Городской», «Два берега», «Корпоративный», «Мне в столицу» и «Молодежный».