В столице Татарстана выбирают концепцию развития правого берега Казанки

Один из предложенных на конкурс проектов.

Сегодня, 29 июня, в столице Татарстана жюри, которое возглавил мэр города Ильсур Метшин, выбирает победителей международного конкурса на лучшую концепцию правого берега реки Казанка. Всего было прислано 50 работ из России и 19 стран мира.

Напомним, цель конкурса – разработка концепцию развития территории площадью 8,9 гектара - от улицы Сибгата Хакима и до будущего Парка горизонтов, который спроектирует известный ландшафтный архитектор Мишель Пена.

Один из предложенных на конкурс проектов.

Один из предложенных на конкурс проектов.

Один из предложенных на конкурс проектов.

Один из предложенных на конкурс проектов.

Один из предложенных на конкурс проектов.