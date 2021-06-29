ГИБДД Татарстана ужесточила условия для сдачи экзамена на водительские права

В ГИБДД Татарстана уверяют, что новые методы поднимут уровень подготовки начинающих водителей Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

ГИБДД Татарстана первой в России обновила правила сдачи теоретического экзамена на водительские права. А, по сути, ужесточила условия.

Так, до начала экзамена кандидат проходит фото- и видеоидентификацию. Сканируют также и его документ, удостоверяющий личность. Это, чтобы за кандидата испытание не сдавал посторонний, специально нанятый для этого человек. За этой регистрацией, впрочем, как и за ходом всего экзамена, ведут онлайн-наблюдение сотрудники ГИБДД.

Очередная хитрость кандидатов – пронесенные в кабинет телефоны или микронаушники. В ГИБДД Татарстана уже научились распознавать таких персон: свободная одежда или прикрывающая наушники прическа, наручные часы с видеокамерой или же вовсе имитация травмы с медицинской повязкой или гипсом. Если кандидата на экзамене поймали с подобным устройством, он удаляется с тестирования, а техника – изымается.

Еще одно нововведение – специальные очки: теперь увидеть текст заданий на экране монитора кандидат сможет только в них. Это делается для того, чтобы вопросы не фотографировали и не отправляли другим.

К тому же мобильная связь на месте сдачи экзамена теперь будет приглушена, в том числе, для того, чтобы сдающий не мог получить помощь со стороны. К слову, кандидату в случае нарушения этих правил ничего не будет, кроме, конечно, исключения из экзамена. А вот «помощнику на расстоянии» может грозить уголовная ответственность.

В ГИБДД Татарстана сообщили, что на новый формат сдачи теоретических экзаменов для получения водительских прав вскоре перейдет вся республика - классы будут обновлены во всех подразделениях.