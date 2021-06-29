К сентябрю 2021 года в Чебоксарах после ремонта заработают четыре спортобъекта

По контракту в спортшколе "Энергия" должны построить футбольное поле с искусственным покрытием площадью 7 тысяч квадратных метров. Фото: пресс-служба администрации главы Чувашии

В Чебоксарах четыре спортивных объекта возобновят работу после ремонта и реконструкции. В управлении физкультуры и спорта города заявили, что отклонений от графика выполнения работ и замечаний к подрядчикам нет.

Самым дорогим объектом в списке числится спортшкола «Энергия» (ул Ленинградская, 34). По контракту на сумму 69,3 миллиона рублей, заключенному еще в начале мая, там, в том числе, должны построить футбольное поле с искусственным покрытием площадью 7 тысяч квадратных метров. Крайний срок завершения реконструкции назначен на 31 августа.

На 478 тысяч рублей делают текущий ремонт в спортшколе имени А.И.Тихонова (ул. Совхозная, 9). По плану его должны закончить к 1 августа. А недалеко от школы идет капитальный ремонт лыжной базы. По контракту на 473 тысяч рублей работы там должны завершить 6 августа.

В школе олимпийского резерва по настольному теннису и стрельбе из лука имени И. Солдатовой проводится текущий ремонт атлетического зала на сумму 488 тысяч рублей. Во время работ возник вопрос с несущей стеной, на которую опирается плита перекрытия крыши. Школа объявила конкурс на проведение экспертизы прочности конструкции. Есть угроза возникновения дополнительных работ, значит, и увеличения сметной стоимости.

Текущий ремонт тира (ул. Гагарина, 40) за 1 миллион рублей планируют завершить к 7 августа. А капитальный ремонт спортивной школы №1 на 3,9 миллиона рублей должен закончиться не позднее 25 августа текущего года.