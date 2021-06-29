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Общество29 июня 2021 16:57

Начальником управления по развитию исторической части Ульяновска назначили Александра Ермакова

Он также будет заниматься вопросами городского благоустройства
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Александр Ермаков прежде занимал пост замглавы Ульяновска по развитию городской инфраструктуры. Фото: ulmeria.ru

Александр Ермаков прежде занимал пост замглавы Ульяновска по развитию городской инфраструктуры. Фото: ulmeria.ru

Сегодня, 29 июня, врио главы Ульяновска Дмитрий Вавилин объявил о назначении нового начальника управления по развитию исторической части города. Им стал Александр Ермаков, прежде занимавший пост замглавы Ульяновска по развитию городской инфраструктуры.

Вавилин также заявил, что управление под руководством Ермакова будет курировать, в том числе, вопросы городского благоустройства. Это, например, ремонт и содержание детских игровых и спортплощадок, а также парков и скверов.