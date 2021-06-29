Из-за гибели отца с дочерью на пожаре в Набережных Челнах возбудили уголовное дело

По предварительным данным, трагедия произошла из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Набережных Челнах по факту гибели при пожаре в СНТ «Энергетик» отца и его 12-летней дочери возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам», сообщили в прокуратуре Татарстана.

- Расследование взято на особый контроль в прокуратуре, - также отметили в надзорном ведомстве.

Напомним, пожар в бытовке, которая использовалась как садовый домик, вспыхнул ночью 29 июня. Его площадь составила 24 квадратных метров. Из горящего строения смогла выбраться только семилетняя девочка. В огне погибли ее старшая сестра и отец. По предварительным данным, трагедия произошла из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.