Назип Миникаев из Казани стал победителем первого чемпионата Европы по брейкингу

Назип входит в число самых топовых танцоров мира. Фото: vk.com Назип ZipRock Миникаев

В Сочи во Дворце спорта «Большой» с 26 по 27 июня прошел первый в истории чемпионат Европы по брейкингу 2021 WDSF European Breaking Championship в дисциплинах брейкинг и брейкинг – командные соревнования. В соревнованиях приняли участие более 100 сильнейших спортсменов из 30 стран.

Россию в командных соревнованиях представили: Сергей Чернышев (B-boy Bumblebee, г.Воронеж), Артём Рой (B-boy Beetle, г.Калининград), Дмитрий Белоногов (B-boy Nord Diamond, г.Санкт-Петербург), Евгений Первушкин (B-boy Cheerito, г.Красноярск) и Назип Миникаев (B-boy ZeepRock, г.Казань).

Сборная России выиграла чемпионат со счетом 10:0, и завоевала первые медали чемпионата Европы по брейкингу.

Отметим, Назип Миникаев является неоднократным победителем и призером крупнейших международных турниров и чемпионатов России, представляет казанскую команду «Action Man». Также он входит в число самых топовых танцоров мира.

Напомним, что ранее Международный олимпийский комитет одобрил включение брейкинга в программу Олимпийских игр 2024 года.