За минувшие сутки в Татарстане выявили 38 новых случаев коронавируса

Всего, по состоянию на 29 июня, в республике коронавирус обнаружили у 22 401 человека. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В республике за минувшие сутки выявили 38 новых случаев короанвируса, сообщает Минздрав Татарстана.

- Два из них являются завозными, а 36 – контактными, - отметили в ведомстве.

В этот раз госпитализация понадобилась 14 зараженным, остальные 24 больных получаю лечение на дому.

Что же касается географии распространения инфекции в Татарстане, то за указанные сутки большая часть заболевших была зарегистрирована в Казани (16 человек) и Набережных Челнах (девять человек).

Всего, по состоянию на 29 июня, в республике коронавирус обнаружили у 22 401 человека, 20 145 из них смогли победить болезнь, а 538 скончались.