В центре Набережных Челнов установят зарядную станцию для электромобилей

Стоимость подзарядки за 1 киловатт составит от 6 до 10 рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Набережных Челнах появится зарядная станция для электромобилей. Ее установят недалеко от налоговой и отеля на проспекте Сююмбике. Станцию городу предоставляет фирма-производитель из Санкт-Петербурга, сообщила пресс-секретарь мэра города Римма Мухаметзянова.

Набережные Челны станет пятым по счету городом в России с такой станцией. Всего производители планируют установить ее в 17 населенных пунктах страны.

Зарядные станции оснащены двумя видами кабелей по пять метров – 9 и 22 киловатт, что делает их подходящими для всех электромобилей. Стоимость подзарядки за 1 киловатт составит от 6 до 10 рублей. Что касается расхода, то на 100 километров приходится около 15-18 киловатт электроэнергии.