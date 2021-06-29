В Казани нашли нелегальную свалку с выкинутым асфальтом

Участок был захламлен ломом асфальтового и асфальтобетонного покрытия, продуктом переработки старых асфальтовых покрытий в виде крошки с битумными остатками. Фото: eco.tatarstan.ru

Жители Казани сообщили в Минэкологии Татарстана о нелегальной свалке в Приволжском районе. Специалисты выехали на указанное место и обнаружили на улице Техническая завалы из лома асфальтового и асфальтобетонного покрытия, а также крошки с битумными остатками.

Всем этим была захламлена территория площадью 300 квадратных метров. А объем найденных отходов составил 160 кубометров.

- По данному факту начата проверка. Сейчас выясняются данные о владельце земельного участка, где была найдена нелегальная свалка, - сообщили в Минэкологии Татарстана.