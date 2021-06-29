В Татарстане за неделю у должников забрали 30 автомобилей

Фото: УФНС России по Татарстану

В Татарстане с целью выявления должников сотрудниками ГИБДД, налоговой службы и судебными приставами-исполнителями на дорогах республики на постоянной основе проводятся совместные рейды. По результатам рейдов в 2021 году выявлено и задержано 318 транспортных средств должников. После принятия решения об увеличении количества проводимых рейдов в республике возросла их результативность.

Так на прошедшей неделе выявлено и задержано 30 транспортных средств должников, в отношении которых на принудительном исполнении в подразделении судебных приставов находятся исполнительные производства на сумму долга 1 миллион рублей. Владельцами 26 задержанных автомобилей задолженность оплачена судебному приставу-исполнителю в полном объеме. Транспортные средства 4 граждан-должников размещены на специализированные стоянки.

Для недопущения возникновения подобных проблем, УФНС России по Татарстану предупреждает о возникающих негативных последствиях игнорирования требований законодательства о налогах и сборах и рекомендует жителям республики проверить наличие налоговой задолженности. Это возможно сделать следующими способами:

- с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России;

- на Едином портале государственных услуг ;

- либо обратившись лично в офис МФЦ «Мои документы» или любую налоговую инспекцию.