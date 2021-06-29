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Общество29 июня 2021 11:29

В Казани побит рекорд жары 2010 года

Температура воздуха 28 июня превысила отметку в +35 градусов
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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29 июня днем в Татарстане местами ожидается до +37 градусов.

29 июня днем в Татарстане местами ожидается до +37 градусов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным метеостанции Казань-Сокол максимальная температура воздуха в этот понедельник, 28 июня, составила +35,6 градусов, сообщили в Гидрометцентре Татарстана.

Там также отметили, что это новый рекорд. До этого в данный день такая жара в городе была лишь в 1939 и 2010 годах. Тогда столбики термометров показали +35,4 градуса.

Но похоже, что это еще не конец. Сегодня, 29 июня, по прогнозам синоптиков, в Татарстане воздух местами раскалится до +37 градусов. При этом ожидается дождь, гроза с сильным ветром - до 23 м/с, а также град.

Напомним, что ранее Гидрометцентр Татарстана сообщал, что жара в республике пойдет на спад в конце этой неделе. Так, в пятницу и субботу температура воздуха днем ожидается в пределах от 23 до +28 градусов.