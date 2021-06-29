В российскую сборную по водному поло вошли шесть игроков татарстанского «Синтеза»

На международных турнирах сборная России будет бороться с сильнейшими сборными Европы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В мужскую сборную России по водному поло вошли шесть игроков казанского «Синтеза». В их числе – Игорь Бычков, Егор Васильев, Евгений Костров, Иван Сучков, Игорь Чирков и Роман Шепелев. Наставник «Синтеза» Марат Закиров тоже входит в число тренеров сборной. Сообщает пресс-служба Минспорта Татарстана.

Сейчас команда находится в подмосковной Рузе, где проходит тренировочный сбор. Далее российских ватерполистов ждут два международных турнира – в Венгрии и Италии.

За звание лучших игроки сборной России будут бороться с сильнейшими сборными Европы – командами Венгрии, Хорватии, Испании и Италии.