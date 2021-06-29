В Казани на общем школьном выпускном - 2021 выступят дуэт RASA и Ваня Дмитриенко

Праздник организуют для более 6 тысяч выпускников Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня, 29 июня, в Казани на территории "Ак Барс Арена" пройдет общий школьный выпускной - 2021. На торжество должны прийти 6 099 ребят. праздник пройдет в формате концерта, который начнется в 18.00.

На сцене для выпускников выступят представители татарского инди-лейбла Yummy music – Ilgiz и «Оммаж», рэп-исполнитель Enaecash. Затем на сцену выйдут певец и блогер Ваня Дмитриенко и дуэт RASA.

К слову, сами выпускники тоже выступят - они станцуют школьный вальс. А когда 180 пар перестанут кружиться в танце, в небо по традиции запустят сотню голубей.

Завершится общий школьный выпускной - 2021 в Казани праздничным салютом, который должен быть запущен в 21.30.