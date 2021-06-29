В Набережных Челнах в садовом домике сгорели отец с дочерью

Пожар произошел ночью. Фото: МЧС Татарстана

Ночью 29 июня в Набережных Челнах в СНТ «Энергетик» по адресу: улица Подгорная, 146, загорелась бытовка, которая использовалась как садовый домик.

Через 10 минут после обнаружения огня на место происшествия прибыли пожарные. Бытовка горела уже по всей площади. Было установлено, что в ней находились отец с двумя дочерями в возрасте семи и 12 лет. Младшая из них смогла самостоятельно выбраться наружу. Она получила ожоги и была госпитализирована.

Минут через 20 после приезда пожарные смогли потушить огонь. Площадь возгорания составила 24 квадратных метра. При разборе сгоревших конструкций были обнаружены тела отца и его старшей дочери.

- Причина пожара устанавливается, отрабатываются все версии, в том числе и электротехническая, - сообщили в МЧС Татарстана.

Предварительно, трагедия произошла из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.