В Татарстане подтвердили еще четыре смерти от коронавируса

Таким образом, число летальных исходов коронавируса в Татарстане возросло до 538. Фото: Александр ГЛУЗ

28 июня Минздрав Татарстана подтвердил в республике еще четыре смерти от коронавируса.

- Причины установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - сообщили ведомстве.

Очередными жертвами инфекции стали 57-ми и 81-летняя женщины, а также 56-ти и 71-летний мужчины. Таким образом, число летальных исходов коронавируса в Татарстане возросло до 538.

Отметим, что за прошедшие сутки в республике выявили 39 новых случаев заражения этой инфекцией. Всего с начала пандемии в Татарстане коронавирус обнаружили у 22 363 человек, 20 085 смогли победить болезнь.