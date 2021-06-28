Идеальный отпуск на неделю жители Казани оценили в 138 тысяч рублей

Большая часть жителей столицы Татарстана, и не только, говоря об идеальном отпуске имеют в виду именно отдых за рубежом. Фото: Евгения БУБЛИК

Жителям Казани нужно 138 тысяч рублей на отпуск. Это средняя сумма на одного человека на неделю идеального отдыха. Такие данные получили специалисты портала SuperJob по итогам опроса. Всем респондентам задавали один и тот же вопрос: «Какую максимальную сумму вы можете себе позволить потратить на недельный отпуск (7 дней) на одного человека?»

Но несмотря на заявленную сумму самими опрошенными, реально они могут потратить, опять же из расчета на одного человека и семи дней отпуска, всего 37 тысяч рублей. При этом у 28% респондентов в Казани денег на отпуск нет вовсе.

Исследование, которое, к слову, проводилось только в российских городах-миллионниках, также показало, что больше всего на отпуск тратят жители Москвы - в среднем 47 тысяч рублей на человека. На втором месте сразу три города: Санкт-Петербург, Красноярск и Екатеринбург (по 42 тысячи рублей). Третье место у Самары - 38 тысяч рублей, Казань же в этом рейтинге занимает четвертое место.

Интересно, что большая часть участников опроса говоря об идеальном отпуске имеют в виду именно отдых за рубежом. Во главе списка здесь Турция, Италия, Испания и Таиланд.