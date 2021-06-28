В Советском районе Казани без воды на сутки оставят более 50 домов, детский сад, вуз и больницу

Краны в домах пересохнут с 9.00 29 июня. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Казани из-за работ по подключению двух водопроводов дома на улице Ершова в Советском районе на сутки от воды отключат более 50 домов, детский сад, вуз и больницу.

Так, с 9.00 29 июня до 9.00 30 июня ее не будет по адресам: ул.Академика Губкина, 12, 18в, 18б, 19, 21, 23, 24, 25, 25 корпус 2; 27, 30а, 30б, 30в, 30г, 31, 31а, ул.Заря, 1, 2, 3, 3а, 4, 6, ул.Ершова, 49а, 49б, 49в, 49г, 49д, 49е корпус 1; 49а корпус 1; 55, 55а, 55б, 55е, 55в (детский сад), 57, 57а, 57б, 57в, 57г, 57д, 61, 63 (вуз), 65 (больница), 65/1, ул.Каспийская, 6, 8, 10, 12, Сибирский тракт, 1. Также воды отключат и в домах по улицам Галеева, Новаторов и Сибирскому переулку.

В этот же период времени возможно понижение ее давления в домах, расположенных по следующим адресам: ул.Искра, 1, 3, 6/35а, ул.Ершова, 31а, 31б, 31в, 35а/6, 35 корпус 1; 47, 49 (РКПБ), 49/1, 49/2, 49/3, 49а корпус 2; 51, 53, 53 корпус 1, 55 корпус 1 (гимназия), а также в домах по улицам Алексеева и Сеченова.

- По заявкам местных жителей будет организован подвоз автоцистерн с водой. В диспетчерскую службу можно обращаться по телефону: +7 (843) 231-62-60, - сообщает МУП «Водоканал».