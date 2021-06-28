В Казани суд огласил приговор по делу об убийстве директора МУП «Водоканал»

Трое из осужденных ранее уже получили от 23 лет колонии до пожизненного лишения свободы за другие тяжкие и особо тяжкие преступления. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Вахитовском районном суде Казани было доказано, что в начале 2000-х местный житель, являясь директором магазина «Ритуальные услуги» на улице Адоратского, за 600 тысяч рублей подбил сотрудника МУП «Водоканал» подключить указанный объект к водопроводу и канализации по дешевке и в обход техусловий. Сделано это было силами МУПа, который в итоге не досчитался 477 тысяч рублей.

Все бы ничего, но директор «Водоканала» отказался согласовывать акт технического освидетельствования неправильно проложенных сетей. На что обвиняемый директор фирмы обратился для убийства мужчины к одному из лидеров группировки «Квартала». За это он заплатил 10 тысяч долларов США. В итоге, утром 5 февраля 2004 года директора МУП «Водоканал» застрелили в подъезде дома, где он жил. После этого убийства муниципальное предприятие согласовало необходимую документацию и заключило соответствующий договор.

- В результате судом по статьям «организация убийства» и «убийство» четверо фигурантов дела были приговорены к наказанию в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с отбыванием в колонии строгого режима, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Следует отметить, что в 2008 году трое из этих подсудимых были признаны виновными в совершении серии тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе в участии в преступном сообществе, бандитизме и убийствах, и приговорены к лишению свободы на срок от 23 лет до пожизненного.