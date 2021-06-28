Джон Браун остается в УНИКСе еще на два года

Дебютный сезон американского защитника в составе УНИКСа был весьма результативным: он стал лучшим защищающимся игроком чемпионата Единой Лиги ВТБ. Фото: unics.ru

Казанский УНИКС на два года продлил контракт с 29-летним американцем Джоном Брауном, играющим на позиции легкого форварда. Об этом сообщает пресс-служба баскетбольного клуба.

Браун вступил в ряды УНИКСа в июле 2020 года. Он перебрался в Казань из итальянского клуба «Бриндизи». Дебютный сезон американского защитника в составе УНИКСа был весьма результативным: он стал лучшим защищающимся игроком чемпионата Единой Лиги ВТБ.

В среднем за игру в лиге Браун приносил 9,5 очков, делал 5,5 подборов, 1,6 передач и 2,2 перехвата.

Напомним, недавно в составе УНИКСа произошли серьезные изменения: команда осталась без тренера, капитана и разыгрывающего.