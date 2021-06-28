В Казани на пост главы комитета по молодежи претендует 12-летний мальчик и житель США

Победитель отбора будет определен после контрольной встречи с мэром Казани Ильсуром Метшиным, которая состоится на этой неделе. Фото: kzn.ru

Отборочный этап на пост главы комитета по делам молодежи Исполкома Казани стартовал 3 июня и завершился 21 июня. На участие в конкурсе подали заявки 80 человек, среди них было немало примечательных претендентов. Например, самому юному участнику всего лишь 12 лет, а самому опытному - 51 год. Также главой комитета захотел стать житель США. Об этом на аппаратном совещании в понедельник, 28 июня, рассказал руководитель аппарата Исполкома Казани Булат Алеев.

По его словам, почти каждый из претендентов, несмотря на различные сферы деятельности, имеет точки соприкосновения с молодежной политикой: работа волонтером, вожатым, руководил студенческим самоуправлением.

Большая часть участников отбора - это жители Казани, но есть заявки из Хабаровска, Мурома, Москвы и одна от жителя США.

В итоге к основному очному этапу допустили 68 человек. Жюри оценивало их по следующим критериям: коммуникация, системность мышления, лидерский потенциал, постановка и делегирование задач. На втором этапе 17 участников рассказали о своих идеях и представили проекты развития молодежной политики города. Третий этап оказался самым активным 10 человек участвовали в деловой игре.

В финал прошли всего 6 человек. Победитель отбора будет определен после контрольной встречи с мэром Казани Ильсуром Метшиным, которая состоится на этой неделе.