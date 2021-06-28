В Казани от комаров обработали 105 водоемов

В том числе, обработаны набережные Казанки, Волги и озера Кабан. Фото: kzn.ru

В Казани сотрудники Дезинфекционной станции продолжают противомалярийную обработку. Так, они уже «позаботились» о комарах на 105 местных водоемах на площади 299 гектаров. Это, в том числе, набережные Казанки, Волги и озера Кабан.

- Хватает одного комара в спальне, чтобы не уснуть. Обработка водоемов необходима также чтобы не допустить возникновения инфекционных очагов. Вместе с управляющими компаниями нужно эту работу продолжать в жилых кварталах, - заявил в этот понедельник, 28 июня, на аппаратном совещании мэр города Ильсур Метшин.

На что начальник управления административно-технической инспекции Казани Наиль Минвалеев сообщил, что противомалярийная обработка в городе с применением препаратов длительного остаточного действия не проводится, за исключением тех мест, где могут возникнуть очаги инфекционных заболеваний – малярии и лихорадки Западного Нила. По его словам, за последние три года таких случаев в Казани зарегистрировано не было.

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