За прошедшие выходные в Казани произошло 230 ДТП

Среди пострадавших в этих ДТП есть малолетние дети. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани за прошедшие выходные- 26 и 27 июня, в Казани сотрудники ГИБДД зарегистрировали 230 ДТП. Сообщает МВД Татарстана.

- Из них четыре происшествия с пострадавшими – два наезда на пешеходов, столкновение автотранспорта и опрокидывание. В результате семь участников ДТП – три пешехода, в том числе двое детей, три пассажира и один водитель, получили травмы различной степени тяжести, - отметили в ведомстве.

Так, 26 июня в 16.20 водитель автомобиля «КИА» напротив дома №22 Б на улице Ломжинская, по предварительным данным, не уступил дорогу детям на нерегулируемом пешеходном переходе – «зебре». Жертвами наезда стали шестилетний мальчик и четырехлетняя девочка. Пострадавши с места ДТП доставили в больницу.