Штормовое предупреждение из-за жары в +37 градусов – на каких пляжах Казани можно купаться

На двух из пяти городских пляжей купание запрещено. Фото: Павел КЛОКОВ

28 и 29 июня в республике объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары – местами ожидается до +37 градусов, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Жители республики и Казани привыкли спасаться от такой жары на пляжах. Но не все они сейчас одинаково безопасны.

Как было объявлено на аппаратном совещании в мэрии столицы Татарстана, в городе определено пять официальных пляжей:

- «Озеро Комсомольское»,

- «Локомотив»,

- «Нижнее Заречье»,

- «Озеро Глубокое»,

- «Озеро Большое Лебяжье».

На всех местах отдыха у воды в Казани выставлены спасательные посты, которые вместе с медиками работают с 9.00 до 20.00.

Но на двух пляжах в итоге купаться запрещено – это «Озеро Большое Лебяжье» и «Нижнее Заречье». Дело в том, что, по состоянию на 28 июня, вода там не соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам.