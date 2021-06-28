В Марий Эл в ДТП из-за яркого солнца погибла женщина и пострадали двое детей

От удара обе машины протащило вперед через "зебру". Фото: ГИБДД Марий Эл

27 июня примерно в 17.50 в Медведевском районе на 18 километре автодороги «Йошкар-Ола – Зеленодольск» 42-летнего водителя автомобиля Audi, по предварительным данным, ослепило солнцем, когда он превысил скорость.

Его машина врезалась в другую иномарку – Chevrolet, когда та остановилась перед пешеходным переходом, чтобы пропустить людей. В результате этой аварии различнеы травмы получили 36-летняя женщина, а также дети в возрасте одного и трех лет, которые ехали в Chevrolet. Всех их с места ДТП госпитализировали.

- Позднее от полученных травм женщина скончалась в больнице, - сообщили в ГИБДД Марий Эл.