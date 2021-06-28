В Татарстане за сутки выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом

В этот раз госпитализировали 14 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в республике выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом. Два из них являются завозными, остальные 37 – контактными. Сообщает Минздрав Татарстана.

- 14 человек госпитализировано, а 25 получают лечение на дому, - также отметили в ведомстве.

В плане географии распространения инфекции в Татарстане за указанные сутки больше всего зараженных было зарегистрировано в Казани и Набережных Челнах – 18 и восемь человек соответственно.

Всего с начала пандемии в республике коронавирус обнаружили у 22 363 человек, 20 085 из которых выздоровели, а 534 скончались.