В 2021 году 80% малышей Набережных Челнов будут обеспечены местами в детсадах

В Набережных Челнах 80% детей в возрасте от 1,5 до 3 лет будут обеспечены местами в детских садах Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В этот понедельник, 28 июня, во время аппаратного совещания в мэрии Набережных Челнов заместитель руководителя Исполкома Рамиль Халимов сообщил, что в 2021 году в городе 80% ребят в возрасте от 1,5 до 3 лет будут обеспечены местами в детских садах.

Так, в Набережных Челнах к 1 сентября планируется построить три новых дощкольных учреждения на 660 мест в 34 и 36 микрорайонах, а также в жилом районе «Притяжение» (поселок Орловка). На данный момент, в городе дошкольные учреждения посещают 33 987 детей.