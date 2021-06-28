Татарстанские фермеры представили свою продукцию на Всероссийском фестивале СВОЁ

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Натуральные сыры, колбасы и мясные изделия – на первом Всероссийском фестивале СВОЁ 2021 года представили свою продукцию и фермеры Татарстана. В Мероприятии, организованном Россельхозбанком в Чебоксарах, приняли активное участие кооперативы «Юлдуз» и «Каусар», КФХ Лотфуллина.

- Приятно, что мне выпала такая честь - представлять Республику Татарстан на столь масштабном мероприятии всероссийского уровня. Фестиваль СВОЁ стал своеобразной площадкой не только для презентации продуктов собственного производства, но и предоставил хорошую возможность для установления деловых контактов с будущими партнерами. А продолжить наше продуктивное сотрудничество с клиентами и другими фермерами позволит сервис Свое Фермерство, - отметила фермер и ресторатор Кадэрия Лотфуллина из Зеленодольского района.

Гости фестиваля высоко оценили вкусные и полезные продукты, заботливо выращенные и приготовленные фермерами Татарстана, а также Чувашии, Ульяновской и Нижегородской областей, Марий Эл и Мордовии.

Фестиваль СВОЁ – это праздничное, семейное мероприятие для настоящих любителей национальной кухни и российских продуктов. Россельхозбанк проводит его, чтобы помочь фермерам заявить о себе и познакомить широкую аудиторию продукцией своего производства. Напомним, в 2017-2019 гг. Россельхозбанк провёл фестиваль СВОЁ в 8 регионах. О себе смогли заявить более 1000 фермеров, а гостями мероприятий стали более полумиллиона человек.

СПРАВКА

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