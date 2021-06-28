За прошедшие выходные в Татарстане утонуло пять человек

Один из утонувших - 17 летний парень, которого нашли в Казани около аквапарка. Фото: МЧС Татарстана

Так, днем в субботу, 26 июня, водолазам пришлось выехать к поселку Алексеевское одноименного района. Там на Каме во время купания утонул 30-летний мужчина. Его тело нашли в 60 метрах от берега и на глубине трех метров. Причина происшествия устанавливается, хотя на суше имеются аншлаги о запрете купания.

Вечером уже в Елабуге напротив пристани в Каме утонул еще один мужчина. Для купания он выбрал песчаный остров. Тело 59-летнего мужчины спасатели достали с пятиметровой глубины в 20 метрах от берега.

А в 21.05 в экстренные службы поступило сообщение о том, что в Зеленодольске на Волге в заливе Ременникова утонул 36-летний мужчина. К спасателям обратился его приятель, с которым они выпивали на берегу. По словам заявителя, друг пошел искупаться, нырнул и не вынырнул. Тело утонувшего водолазы нашли в 10 метрах от берега и на глубине шести метров.

Помощь водолазов понадобилась и в воскресенье, 27 июня. Рано утром их вызвали в село Тихоновка Менделеевского района на реку Тойма. Там утонул 31-летний мужчина. В итоге его тело достали с шестиметровой глубины в 30 метрах от берега.

Вечером в экстренные службы поступило еще одно сообщение о трагедии на воде – в Казани около аквапарка утонул 17-летний парень. Его тело спасатели нашли на глубине шести метров в 25 метрах от берега.

- Все погибшие купались в необорудованных для этого местах, - стметили в МЧС Татарстана.