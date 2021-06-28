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Происшествия28 июня 2021 9:30

В Татарстане мужчина поссорился с друзьями и оказался посреди Волги на бревне

Спасатели нашли терпящего бедствия, когда тот уже держался на плаву из последних сил
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Мужчину нашли всего за пару часов.

Мужчину нашли всего за пару часов.

Фото: МЧС Татарстана

Утром 27 июня в экстренные службы Татарстана поступило сообщение о том, что у Тетюш недалеко от острова Вертолетный на Волге 53-летний мужчина поссорился со своими друзьями и уплыл в неизвестном направлении.

На поиски обидевшегося отправились спасатели на лодке. Через пару часов они нашли мужчину в одном километре от острова Вертолетный. Он находился посередине реки и из последних сил держался за какое-то бревно. Пловца достали из воды, отвезли на берег и передали в руки медиков «скорой». Сообщил в МЧС Татарстана.