В Татарстане мужчина поссорился с друзьями и оказался посреди Волги на бревне

Мужчину нашли всего за пару часов. Фото: МЧС Татарстана

Утром 27 июня в экстренные службы Татарстана поступило сообщение о том, что у Тетюш недалеко от острова Вертолетный на Волге 53-летний мужчина поссорился со своими друзьями и уплыл в неизвестном направлении.

На поиски обидевшегося отправились спасатели на лодке. Через пару часов они нашли мужчину в одном километре от острова Вертолетный. Он находился посередине реки и из последних сил держался за какое-то бревно. Пловца достали из воды, отвезли на берег и передали в руки медиков «скорой». Сообщил в МЧС Татарстана.