Будущему экстрим-парку в Нижнекамске ищут название

Дамир Фаттахов подчеркнул, что в регионе такие пространства пользуются огромным спросом и у Татарстана уже есть опыт в строительстве подобной площадки. Фото: e-nkama.ru

В Нижнекамске на территории Солнечной поляны продолжается возведение нового экстрим-парка. Сегодня ход строительства проверил министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов. Сообщает пресс-служба исполкома города.

Министр подчеркнул, что в регионе такие пространства пользуются огромным спросом и у Татарстана уже есть опыт в строительстве подобной площадки. По мнению Фаттахова, наличие таких мест в Татарстане имеет большое значение.

Строительство нового пространства идет в несколько этапов, нынешний – первый планируют завершить к концу августа этого года. К назначенному сроку на территории появятся скейтпарк и памп-трек – специальная велосипедная трасса с неровностями.

В компании-застройщике Legato заявили, что будущий экстрим-парк станет площадкой международного уровня и здесь будет возможность проводить крупные спортивные соревнования. В частности, тот же чемпионат мира по памп-треку, проходящий в этом году в казанском экстрим-парке «Урам», Нижнекамск будет готов принять у себя.

Из отдельных объектов в новом общественном пространстве создадут смотровую площадку. На ее первый этаж поместят арт-галерею из работ 55 художников по всему миру – в честь круглой даты Нижнекамска в этом году.

Мэр города Айдар Метшин отметил, что Солнечная поляна – одно из любимейших мест жителей города и новый экстрим-парк станет еще одной точкой их притяжения сюда. Градоначальник признался, что у пространства пока нет имени, власти города обратились к представителям молодежи в ожидании предложений.