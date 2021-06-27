В Бугульме прошел парад участников международного ралли «Шелковый путь»

В программе парада в полном составе приняли участие и пилоты «КАМАЗ-Мастер». Фото: bugulma.tatarstan.ru

Накануне в Бугульме состоялся парад участников международного ралли «Шелковый путь». Маршрут гонки не охватывает Татарстан, однако визит участников в республику – уже традиция. Приезд раллистов в Бугульму стал настоящим шоу. Сообщает пресс-служба Бугульминского района с отсылкой на «Татар-информ».

Программа парада прошла на площади у бугульминского Дома техники. В ней в полном составе приняли участие и пилоты «КАМАЗ-Мастер».

Многократный победитель ралли «Дакар» и «Шелковый путь», пилот татарстанской команды Эдуард Николаев сообщил, что на соревнования из республики поедут семь экипажей. Среди них – и дебютант Богдан Каримов. Гонщик отметил, что «Шелковый путь» – это трудная гонка, а главные конкуренты «КАМАЗ-Мастер» – это команды «Рено» и «МАЗ».

Другой пилот команды Антон Шибалов заявил, что они подготовили несколько сюрпризов для конкурентов, но все решится на трассе ралли.

Парад участников начался с выхода французской команды «Рено». Далее свои навыки управления тяжелым гоночным грузовиком продемонстрировал Эдуард Николаев. Затем на площади покрасовались все семь гоночных «КАМАЗов». Живым общением зрителей и болельщиков команда тоже не обделила.

После парада все участники отправятся в Омск, где 1 июля дадут старт ралли «Шелковый путь» протяженностью 5250 километров.