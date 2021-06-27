УНИКС остался без тренера, капитана и разыгрывающего: по истечению контрактов они покинули клуб

Прифтис возглавлял УНИКС с 2017 года. Фото: unics.ru

Накануне стало известно, что тренер казанского баскетбольного клуба «УНИКС» Димитрис Прифтис покидает команду. Также в новом сезоне болельщики не увидят в составе клуба американских игроков – капитана и атакующего защитника Джамара Смита и разыгрывающего Джордана Теодора. Сообщает пресс-служба команды.

Прифтис возглавлял УНИКС с 2017 года. За 4 сезона под его предводительством команда не раз становилась финалистом Еврокубка и Единой лиги ВТБ. А в прошлом сезоне УНИКС получил путевку в Евролигу. Теперь 52-летний Прифтис стал тренером шестрикратного победителя Евролиги – греческого "Панатинаикос".

Также УНИКС недавно расстался с капитаном команды Джамаром Смитом. 34-летний американский защитник тоже был в составе команды с 2017. Известный результативными трехочковыми Смит в прошедшем сезоне был назван MVP Еврокубка. В СМИ ходит информация о том, что игрок может продолжить карьеру в турецком клубе "Бахчешехир Колежи".

Третьим покинувшим УНИКС стал американец с гражданством Македонии Джордан Теодор. Клуб не стал продлевать контракт с 31-летним игроком. Теодор играл в составе УНИКСа с 2019 года. В сезоне-2020/21 американец в составе команды стал серебряным призером Единой лиги ВТБ и серебряным призером Еврокубка. За короткое время игры в УНИКСЕ Теодор принес команде 185 очков. Джордан Теодор продолжит карьеру в японском клубе «Альварк Токио».

В ближайшее время УНИКСу предстоит усилить ряды, ведь в следующем сезоне казанцы выступят в Евролиге как финалисты Еврокубка.