Первый татарский Сабантуй в игре Minecraft: охваты, контент и гости

Цифровую версию татарского народного праздника посетили более 50 тысяч игроков из городов России и других стран. Фото: официальная группа ИВМиИТ КФУ

Накануне на платформе игры Minecraft прошел первый в истории Сабантуй. Цифровую версию татарского народного праздника посетили более 50 тысяч игроков из городов России и других стран. Виртуальную локацию подготовили студенты Института вычислительной математики и информационных технологий КФУ.

Учащиеся воссоздали на сервере, в частности, главную сцену, национальные игры – бой с мешками на бревне, лазание на столб, даже конные скачки и национальную борьбу корэш.

Посетить сервер мог любой желающий владелец игры Minecraft: доступ был открыт с 11:00 до 20:00 через официальную группу Института «ВКонтакте».

Организаторы пригласили на виртуальный праздник известных стримеров Vika Karter и Утенка Джека. Они провели для участников онлайн-экскурсию по площадке, а также рассказали об истории и традициях Сабантуя.