С начала 2021 в Набережные Челны привлекли почти 70 врачей, но дефицит кадров не устранился

Сейчас власти города продолжают привлекать врачей по программе грантовой поддержки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кадровый дефицит остается ключевой проблемой здравоохранения в Набережных Челнах. Власти города полагаются на студентов, обучающихся по целевому направлению: таковых сегодня 43 человека. Сообщают «Челнинские известия» со слов замглавы города Ирины Сагидуллиной.

Еще четыре студента учатся по профилю в КФУ на средства Кабмина Татарстана, а по программе адресной подготовки врачей для районов – 22 студента.

Сейчас власти города продолжают привлекать врачей по программе грантовой поддержки. Республиканский грант составляет 800 тысяч рублей. С этого года в два раза увеличили и сумму муниципального гранта, теперь он равен 200 тысячам рублей.

Через гранты в Набережные Челны привлекли 300 врачей. Из них 68 были приглашены с начала этого года. Также, начиная с января, привлечены в работу 150 новых сотрудников среднего медперсонала.