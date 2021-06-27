В Набережных Челнах устраняют места с высокой концентрацией аварий

На выявленных точках наибольшего количества аварий, в частности, увеличивают освещение, дополняют местность дорожными знаками, устанавливают ограждения Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане власти города Набережные Челны ведут работу по ликвидации мест концентрации ДТП. Выявленные точки наибольшего количества аварий в городе подлежат усовершенствованию: в частности, там увеличивают освещение, дополняют местность дорожными знаками, устанавливают ограждения. Сообщает пресс-служба исполкома города.

В ряде улиц, к примеру, на Хасана Туфана, Чулман, Вахитова, Сююмбике уже улучшили освещение на пешеходных переходах. По городу продолжается установка шумовых полос, дорожных знаков, а также увеличение радиуса разворота.

Некоторые опасные участки принято решение закрыть. Так, в автограде закроют разворот с местного проезда Хасана Туфана со стороны 43 комплекса. Транспорт будет выезжать на Хасана Туфана, далее прямо в 14 комплекс.

Чтобы обезопасить дорогу, на улице Комарова, рядом со школой №7 оборудовали нерегулируемый пешеходный переход ограждениями и искусственными дорожными неровностями.