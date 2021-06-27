В Татарстане жара грозит ухудшением агроклимата: засуха губит и урожайность, и молокопроизводство, и инвестпроекты

Хозяйства республики усиливают работу по защите и питанию посевов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане опасные агрометеорологические условия заставили хозяйства усилить работу по защите и питанию посевов. Минсельхозпрод региона сообщил, что на сегодня «суховей» настиг 26 районов, почвенная засуха наблюдается в шести районах, а атмосферная засуха – в двух.

При этом заготовка кормов не останавливается: уже заготовлено 181 тысяча тонн сена, что составляет 57% от потребности. Сенаж заготовлен в объеме 870 тысяч тонн – это 37% необходимого. Прошлогодние запасы кормов убывают, их уже недостаточно. Так, в половине региона запасов сухих и сочных кормов хватает всего на 1-2 месяца, а в некоторых районах запасов и вовсе нет.

Урожайность кормовых культур тоже страдает от засухи: с одного гектара собирают на 40 центнеров меньше корма, чем в прошлом году. Такое явление происходит в 14 районах республики. Урожайность посевов кормовых культур хозяйства оберегают интенсивным орошением. Дефицит кормов повлечет дополнительные внеплановые затраты на их закупку.

Ожидаемая нехватка кормов будет бить по хозяйствам по молочному производству. Отрасль, в целом, находится в печальном положении: стоимость высокоэнергетических и высокобелковых кормов подскочила до 50%, подорожали энергоносители, ремонт и обслуживание импортного оборудования увеличились на 30%. Поэтому теперь себестоимость молока стала выше на 20%.

При этом цены на сырое молоко так не растут: средняя цена без налогов с прошлого года увеличилась всего лишь на 89 копеек. Чтобы стабилизировать цены на молоко, в Минсельхозпроде Татарстана предложили заключать долгосрочные контракты с переработчиками.

Также выросли цены на металл – в среднем на 60%. Это плохо сказывается на инвестиционной деятельности сельхозпредприятий, учитывая и неприятности в связи с засухой. На 29 инвестпроектов по животноводству на 30,5 тысяч голов дойного стада планировались вложения в 26,5 миллиарда рублей. Учитывая вышеописанные проблемы, данные инвестиции в основной капитал могут снизиться.

Для решения возникших проблем президент Татарстана предложил активно развивать мелиоративный комплекс – единственный, по его мнению, выход из ситуации. Глава региона подчеркнул, что для этого нужно усилить работу по сохранению влаги, развивать засухоустойчивые сорта и максимально использовать систему полива.