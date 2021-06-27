На «Сабантуе-2021» в Казанском ипподроме определили чемпиона по скачкам

За призовой фонд в размере более 2 миллионов рублей скакуны боролись на 14 скачках и заездах Фото: Андрей АБРАМОВ

Накануне в столице Татарстана на нескольких площадках отпраздновали национальный праздник Сабантуй. В Казанском ипподроме это событие традиционно отметили конноспортивными состязаниями. За призовой фонд в размере более 2 миллионов рублей скакуны боролись на 14 скачках и заездах. Сообщает городская мэрия.

Символичный приз «Сабантуй-2021» достался чистокровному арабскому жеребцу Василевсу. Ему не было равных на дистанции 1 600 метров.

Самый необычный заезд был на дистанцию всего лишь в 400 метров: участниками скачек стали пони, а наездниками – дети. С уверенным стартом уже на первых минутах 14-летняя Диляра Муртазина верхом на пони по кличке Помадка была первой на финише. Она удостоилась приза в 25 тысяч рублей.

Зрелищным стал заезд на приз мэрии Казани на дистанцию 1 800 метров. До самого финиша двое участников – французский жеребец Фотон и американский скакун Виннинг Сюрпрайз не уступали друг другу. Но первым стал Фотон, который забрал награду в 200 тысяч рублей.

Жокеи Татарстана на лошадях татарской породы соревновались в два гита: в первом лошадей между наездниками распределяли по жребию, а во втором победивший жокей становился наездником последней пришедшей лошади. Лучший результат в первом гите показал жеребец Даян.

За приз «Золотая миля» состязались 10 участников. На дистанции в 1 600 метров лучшим стал чемпион Пятигорского ипподрома среди лошадей двух лет – жеребец Американ Кид.

Кубок Казанского Кремля на дистанцию 2 000 метров собрал восемь участников. Победу в заезде одержал американский жеребец Грэйт Виннер из Чеченского конно-спортивного клуба. Тренер скакуна признался, что жеребец поедет и за призом Президента России.