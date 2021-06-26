В Татарстане от коронавируса уже вакцинировались более полумиллиона жителей

К слову, сама женщина, ее сестра и муж сестры, уже переболели коронавирусом в начале 2021 года. Фото: пресс-служба управления здравоохранения Набережных Челнов

На сегодня в республике от коронавируса вакцинировались 502 659 местных жителей, из которых 365 421 получил вторую инъекцию, сообщает Минздрав Татарстана.

Там отметили, что «юбилейную» 500-тысячную прививку сделали 38-летней жительницы Набережных Челнов Татьяне Харитоновой.

Первую инъекцию вакцины «Спутник-V» она получила 25 июня у себя на предприятии, куда выезжали медики Горбольницы № 5.

- Вопрос о том, прививаться или нет, не стоял. Я, как мама и дочь пожилых родителей, не могу себе позволить, чтобы от моей беспечности пострадали близкие люди, - рассказала Татьяна Харитонова.

К слову, сама женщина, ее сестра и муж сестры, уже переболели коронавирусом в начале 2021 года.