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Здоровье26 июня 2021 12:45

За сутки в Татарстане выявили 36 новых случаев коронавируса

Одни из них является завозным
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Всего, по состоянию на 26 июня, в Татарстане зарегистрировали 22 286 случаев коронавируса.

Всего, по состоянию на 26 июня, в Татарстане зарегистрировали 22 286 случаев коронавируса.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в республике выявили 36 новых случаев коронавируса. Только один из них является завозным, остальные – контактными. Сообщает Минздрав Татарстана.

- 15 человек госпитализировано, 21 получает лечение на дому, - также отметили в ведомстве.

В этот раз подавляющее большинство инфицированных было выявлено именно в Казани и Набережных Челнах – по 15 человек.

Всего, по состоянию на 26 июня, в Татарстане зарегистрировали 22 286 случаев коронавируса. В 20 069 из них люди смогли выздороветь, а в 534 случаях больные скончались.