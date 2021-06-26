За сутки в Татарстане выявили 36 новых случаев коронавируса

Всего, по состоянию на 26 июня, в Татарстане зарегистрировали 22 286 случаев коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в республике выявили 36 новых случаев коронавируса. Только один из них является завозным, остальные – контактными. Сообщает Минздрав Татарстана.

- 15 человек госпитализировано, 21 получает лечение на дому, - также отметили в ведомстве.

В этот раз подавляющее большинство инфицированных было выявлено именно в Казани и Набережных Челнах – по 15 человек.

Всего, по состоянию на 26 июня, в Татарстане зарегистрировали 22 286 случаев коронавируса. В 20 069 из них люди смогли выздороветь, а в 534 случаях больные скончались.