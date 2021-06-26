В Чувашии адвокат на иномарке сбил детей на «зебре»

С места аварии детей увезли в больницу на ""скорой". Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вечером 24 июня в Новочебоксарске на улице Винокурова легковой автомобиль KIA RIO сбил на нерегулируемом пешеходном переходе – «зебре», двух девочек в возрасте восьми и 12 лет. Дети получили серьезные травмы, вызвавшие причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью. Пострадавших с места ДТП госпитализировали.

- За рулем иномарки находился 26-летний местный адвокат. В отношении мужчины за наезд на детей возбудили уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека»., - сообщили в следственном комитете Чувашии.

По версии следствия, водитель автомобиля превысил скорость и не сбавил ее даже при приближении к пешеходному переходу.