В Татарстане годовой план по строительству жилья выполнен почти на 50%

В республике на коммерческую застройку приходится примерно половина от годового плана. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эту субботу, 26 июня, на республиканском совещании глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин сообщил, что в регионе годовой план по строительству жилья выполнен на 48,5%. Это 1 294 000 уже сданных квадратных метров.

По словам министра, быстрее всего дело идет именно в сфере строительства частных домов – тут план выполнен на 73,7%. Из запланированных 8 330 объектов сданы уже 6 144.

Что же касается возведения домов по программе социальной ипотеки, то в 2021 году в Татарстане запланировано сдать 161 многоквартирный дом на 280 000 квадратных метров. Так 80 объектов уже построены, еще 41 близок к сдаче.

В республике на коммерческую застройку приходится примерно половина от годового плана - 1 265 000 квадратных метров или 164 многоквартирных дома. 50 из них находятся в высокой стадии готовности.