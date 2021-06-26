В Казани на Горьковском шоссе перевернутая фура стала причиной пробки

По предварительной информации, в данном дорожно-транспортном происшествии обошлось без пострадавших. Фото: скриншот

Сегодня, 26 июня, около пяти утра на улице Фрунзе, а если точнее на кольцевой развязке Горьковского шоссе на бок перевернулась фура. Большегруз стал причиной автомобильной пробки на выезде из города. Чтобы избавиться от затора, сотрудникам ГИБДД пришлось регулировать движение. В это время к месту аварии приехала другая фура, в нее начали перегружать товар из перевернутого большегруза.

По предварительной информации, в данном дорожно-транспортном происшествии обошлось без пострадавших. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.